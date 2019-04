Wie Caravaggios Meisterwerk nach München kam

Wenn berühmte Kunstwerke auf Reisen gehen, ist das aufwendig und teuer. Einen echten Botticelli in Luftpolsterfolie wickeln und ab die Post im Pappkarton? Unvorstellbar. Wenn Museen und Sammler Schätze für eine Ausstellung rausrücken, dann in speziellen, klimatisierten Kisten, die vor Wasser, Feuer und Stößen schützen sollen. Ein Restrisiko bleibt und so geben manche Leihgeber ihre Werke nur ungern her. Auch „Die Grablegung Christi“ von Caravaggio ist so ein Schatz. Dass das Ölgemälde aus den Vatikanischen Museen nun ab Mittwoch in München zu sehen ist, ist dem diplomatischen Geschick zu verdanken, mit dem die Alte Pinakothek und das Centraal Museum im niederländischen Utrecht die Exponate für die Ausstellung „Utrecht, Caravaggio und Europa“ zusammengestellt haben, die nach Utrecht nun in München startet.

Die Schau zeigt bis 21. Juli den Einfluss, den Caravaggio auf andere Maler ausübte, die Caravaggisten, zu denen auch die Niederländer Künstler Hendrick ter Brugghen, Gerard van Honthorst und Dirck van Baburen gehörten. Caravaggio war ein revolutionärer Künstler, der aber auch wild war, der sogar einen Mord beging, sich prügelte und betrog. Doch seine Gemälde besaßen eine unglaubliche Intensität und Strahlkraft. Keine idealisierten Figuren, sondern kraftvolle Menschen mitten aus dem Leben, dargestellt in einem aufregenden Spiel aus dunklen Schatten und hellem Licht.

Kunstwerke mit verfaulten Zähnen

Eine Offenbarung für die jungen Niederländer, die gerade mal um die 20 Jahre alt waren. Einfach nur Caravaggios Technik kopieren wollten sie nicht, sie verfeinerten sie mit eigenem Stil. „Sie schauen genauer hin, sie treiben den Realismus Caravaggios noch auf die Spitze“, erklärt Kurator Bernd Ebert. „Es sind keine idealisierten Figuren, sondern es sind Menschen, nach dem Leben gemalt“, inklusive verfaulter zähne und dreckiger Füße, damals ein Skandal.

Höhepunkt der Ausstellung ist „Die Grablegung Christi“. Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) hatte das Bildnis 1602 und 1603 für die Familienkapelle von Girolamo Vittrice in der Chiesa Nuova in Rom gemalt – nach Ansicht von Zeitgenossen sein allerbestes Werk, wie damals der Künstlerbiograf und Maler Giovanni Baglione notierte. In Deutschland war das Kunstwerk laut Pinakothek noch nie zu sehen.

Am Ende brauchte es Segen von oben

Doch wie überredet man den Vatikan, das Bild auszuleihen? Auf jeden Fall nicht mit einem simplen Leihgesuch. Das hätte wohl ein klares Nein zur Folge gehabt, vermutet Ebert. Stattdessen war Diplomatie gefragt: „Wann platziert man welches Gesuch und wo?“ Und Segen von oben: Die Museen wandten sich an ihre Kardinäle, den Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, und den Erzbischof von Utrecht, Willem Jacobus Eijk. Sie legten im Vatikan ein gutes Wort ein, ebenso wie die Botschaften Deutschlands und der Niederlande am Heiligen Stuhl.

Am Ende gab es die Zusage – wenn auch nur für vier Wochen. Bis zum 19. Mai hängt „Die Grablegung Christi“ in München. Doch auch wenn das kostbare Gemälde wieder mit Polizeieskorte nach Rom begleitet wurde, ist die Schau barocker Malerei immer noch sehenswert. Beeindruckende Werke bedeutender Künstler sind zu sehen: Neben ter Brugghen, van Honthorst und van Baburen auch Bilder von Gentileschi, Nicolas Régnier oder Simon Vouet. Und noch mehr von Caravaggio, unter anderem die „Wahrsagerin“, ebenfalls hochbegehrt, wie Ebert verrät. Pro Woche bekämen die Kapitolinischen Museen dafür sechs Leihanfragen.