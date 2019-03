Wie Bayerns Heimatministerium zum Exportschlager wurde

Vom einstigen Spott über Deutschlands erstes Heimatministerium ist schon lange nichts mehr zu hören – weder in München, noch in Nürnberg. Ja nicht mal fernab und jenseits des Weißwurstäquators wird über die Ministeriumskreation „Made in Bayern“ noch gelästert. Im Gegenteil. Fünf Jahre nachdem der Freistaat sein neues Heimatministerium bekommen hat, ist es zu einem Exportgut geworden. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen ein Ministerium mit der Heimat im Namen, auch im Bundesinnenministerium hat die Heimat eine Heimat gefunden.

„Anfangs habe auch mir gedacht, was kommt da jetzt auf mich zu“, sagt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Freitag in Nürnberg, wo er die Erfolge der jungen Behörde aufzählt. Die Aufgaben würden nie ausgehen, Heimatpolitik bleibe eine Daueraufgabe und ein Exportschlager, das Ministerium daher ein echtes Zukunftsministerium: „Wir fühlen uns bestätigt, denn andere versuchen unser Ministerium nachzuahmen.

Dass Bayern das erste Heimatministerium gründete, ist für Füracker kein Zufall: „Die Bayern haben ein großes Selbstbewusstsein und sind stolz auf ihre Heimat.“ Während das Haus von Horst Seehofer in Berlin seit seiner Gründung im März 2018 noch keinen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht hat, kann dem 2014 von ihm noch als bayerischer Ministerpräsident ins Leben gerufene bayerische Heimatministerium nicht fehlender Tatendrang vorgeworfen werden.

Erstes Landesministerium außerhalb von München

Dabei ging es – anders als von Spöttern gerne behauptet – im Heimatministerium in den ersten fünf Jahren nicht um Folklore, Dirndl oder Lederhose, sondern um nichts weniger als die Erfüllung eines Verfassungsauftrags: Die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. Aus Fürackers Sicht ist die Gründung des Heimatministeriums mit einem Dienstsitz in Nürnberg aber mehr: „Die bayerische Staatsregierung hatte somit erstmals seit 1806 außerhalb Münchens einen Sitz.“ Das frühere Bankgebäude in der Nürnberger Innenstadt sei ein wichtiger Regierungsstützpunkt in Nordbayern – auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), bis vor knapp einem Jahr noch selbst Finanz- und Heimatminister, hat hier ein Büro.

Lob für die Gründung des Heimatministeriums in Nürnberg gibt es auch von Stadtoberhaupt Ulrich Maly (SPD), der fünfte Jahrestag sei daher ein Grund zu feiern. Zwar sei mit rund 100 Arbeitsplätzen nur ein kleiner Teil des Ministeriums in Nürnberg situiert, „aber das war die „Speerspitze“ der Behördenverlagerungsdiskussion der Bayerischen Staatsregierung“. Ihm folgte das Gesundheitsministerium in Nürnberg, das Statistische Landesamt in Fürth und manches andere mehr. „Bayern als Flächenland kann über Behördendezentralisierung Regionalpolitik betreiben und Zeichen setzen. Das Heimatministerium ist eben nicht nur in München „dahoam“, sondern auch in Nürnberg „derhamm“.“

Für den 51-jährigen Oberpfälzer Füracker ist Heimat ein „Ort, an dem man lebt und ein besonderes Lebensgefühl spürt.“ Er findet es gut, dass der Heimatbegriff seit einigen Jahren eine Renaissance erfahre. „Wir waren die ersten, die diesen emotionalen Begriff in praktische Politik umgesetzt haben.“

Zuständig für Behörden im ländlichen Raum und Glasfaserleitungen

Im politischen Alltag liegen die wichtigsten Schwerpunkte des Heimatministeriums etwa in der Umsetzung der Heimatstrategie. „Wir kümmern uns insbesondere um die Regionen mit besonderen „demografischen“ Herausforderungen“, sagt Füracker. Dazu gehören auch die noch bis 2025 laufende Verlagerung von rund 70 Behörden und staatlichen Einrichtungen in den ländlichen Raum und der Breitbandausbau. 45 000 Kilometer Glasfaserleitungen werden laut Ministerium aktuell in Bayern verlegt.

Passend zum fünften Geburtstag des Ministeriums hat sich in der neuen Legislaturperiode auch ein Kreis geschlossen: Zwei neue Referate dürfen sich nun um die Bereiche kümmern, die viele Spötter schon vor fünf Jahren als Hauptaufgabe des Heimatministeriums identifiziert hatten: Heimatpflege, Volksmusik und regionale Identität. „Da geht es um Brauchtum, regionale Küche oder auch Dialekte“, erklärt Füracker. Auch das immaterielle Kulturerbe ist jetzt beim Heimatministerium angesiedelt, mit dem besondere Bräuche geschützt werden sollen. „Ich bin stolz darauf, dass unser Heimatministerium in Zukunft auch das ganz offiziell organisieren kann, was viele schon immer vermutet hatten, aber mir bisher verwehrt geblieben ist“, sagt Füracker.