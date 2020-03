Wie Bayern Krankenhäusern und Unternehmen durch die Corona-Krise helfen will

Seit Dienstag wird Bayern im Wesentlichen von einem Krisenstab regiert. Er leitet von der Staatskanzlei in München aus den Kampf gegen das Coronavirus. Nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts, an der auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilgenommen hatte, rief Ministerpräsident Markus Söder die Bürger zu „Charakterfestigkeit“ auf. Spahn lobte die bisherigen Anstrengungen Bayerns im Kampf gegen das Virus: Von der „Intensität, Klarheit und Konkretheit“ des bayerischen Vorgehens sei er „beeindruckt“.

Weitere einschneidende Maßnahmen für das öffentliche Leben im Freistaat über die bereits am Montag verordnete Stilllegung von Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel verkündete Söder zwar nicht, legte den Menschen aber nahe, zu Hause zu bleiben. Auf eine allgemeine Ausgangssperre, die Limitierung bestimmter Güter oder die Begrenzung von Geldabhebungen werde verzichtet, allerdings sollten die Menschen auf Hamsterkäufe unbedingt verzichten.

Gut funktioniert hat nach den Worten Söders nach der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten die Notbetreuung von Kindern. Nur für etwa ein Prozent der Kinder sei diese Betreuung erforderlich geworden, lobte Söder. Bereits 500 Medizinstudenten hätten sich für die Bewältigung der Corona-Krise bereits gemeldet. Man hoffe, auf bis zu 5000 Studierende zurückgreifen zu können.

In Ergänzung der bereits verfügten Einschränkungen verkündete Söder gestern das Verbot touristischer Fahrten mit Reisebussen sowie Hotelübernachtungen, soweit diese rein touristischen Zwecken dienten. Die Einschränkungen für die Gastronomie präzisierte der Ministerpräsident dahin gehend, dass auch die Bewirtung in Biergärten, Eisdielen und Terrassen verboten sei. Speisegaststätten können bis 15 Uhr nachmittags öffnen, sofern Mindestabstände zwischen den Gästen gewahrt und maximal 30 Personen in einem Raum sind.

An den weitgehend geschlossenen Außengrenzen Bayerns zu Österreich und Tschechien sollten „grüne Spuren“ für den Lkw-Warenverkehr eingerichtet werden, um die Versorgungslage nicht zu gefährden, regte Söder an. Zu den Sofortmaßnahmen des Krisenstabs gehört die Zuweisung von 400 Staatsbediensteten zu den Gesundheitsämtern aus Bereichen, die laut Söder derzeit „weniger gefordert“ sind.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, sie hoffe, dieser Tage 48 zusätzliche Beatmungsgeräte in Empfang nehmen zu können. Das Notfallrecht gibt dem Staat jetzt das Recht, Beatmungsgeräte in Privatpraxen oder privaten Krankenhäusern notfalls zu beschlagnahmen. Die Eigentümer sind schon jetzt verpflichtet, den Besitz eines solchen Gerätes den Behörden anzuzeigen. Söder zeigte sich entschlossen, Vorräte an medizinischem Material wie Schutzmasken notfalls sogar von der Polizei bewachen zu lassen.

Bei den Hilfen für Selbständige, Einpersonen- und Kleinbetriebe, die durch das Coronavirus in ihrer Existenz gefährdet werden, will sich Bayern nach den Worten von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) von niemandem übertreffen lassen. Ab Mittwoch können Selbstständige und Kleinunternehmer einen zweiseitigen Antrag aus dem Internet herunterladen, mit welchem sie finanzielle Soforthilfen zwischen 5000 und 30 000 Euro beantragen können – je nach Größe des Betriebs. Im günstigsten Fall sollen die Hilfsgelder noch am Freitag zur Auszahlung kommen. Wer noch Geld auf dem Konto habe oder auf Aktien, Gold oder sonstigem Vermögen sitze, sei nicht berechtigt. Dies werde im Nachhinein sicherlich überprüft, warnte Söder mögliche „Glücksritter“. „So schnell, so direkt ist nur der Freistaat Bayern“, betonte der Ministerpräsident.

In Bayern stehen zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen außerdem die Instrumente der zinslosen Steuerstundung sowie der Staatsbürgerschaften für Überbrückungskredite der jeweiligen Hausbank zur Verfügung. Der Freistaat steht dafür mit bis zu einer halben Milliarde Euro gerade. In schwierigen Fällen gibt es außerdem die Möglichkeit der Staatsbeteiligung an Unternehmen. Die Staatsregierung hatte für diese Hilfen einen „Schutzschirm“ im Umfang von zehn Milliarden Euro gespannt. Die Maßnahmen des Bundes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) würden eher den größeren Unternehmen helfen, sagte Söder. „Bayern soll durch diese Krise kommen“, sagte Söder mit Blick auf die Wirtschaft im Freistaat.