Widerstand gegen Mineralwasser-Entnahme in Altmühl-Region

In der Altmühl-Region wächst der Widerstand gegen Pläne für eine verstärkte Mineralwasserentnahme aus Grundwasservorkommen. So kündigte die davon betroffene Stadt Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) am Montag an, eine entsprechende Genehmigung mit allen rechtlichen Mitteln verhindern zu wollen. Mit Bürgerprotesten wird auch bei Informationsveranstaltungen an diesem Donnerstag in Weißenburg und Treuchtlingen gerechnet.

Auslöser des Streits sind Pläne der Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH, die Entnahme von Mineralwasser in der Region von derzeit 250 000 Kubikmeter im Jahr auf 550 000 Kubikmeter zu erhöhen. Für Irritation hatte gesorgt, dass der Antrag nicht etwa vom Unternehmen selbst, sondern von den Treuchtlinger Stadtwerken gestellt worden war. Dies sei inzwischen korrigiert worden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Die Genehmigung der Behörde stehe aber noch aus.

Gegner der erhöhten Entnahme von Mineralwasser befürchten unter anderem eine weitere Absenkung des Grundwasserspiegels in der Altmühl-Region. Die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung müsse Vorrang vor „privatnütziger Wasserentnahme“ genießen, hieß es in der Stellungnahme der Stadt Weißenburg.