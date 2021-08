Wetterdienst warnt vor Starkregen in den bayerischen Alpen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor weiteren Unwettern im südlichen Oberbayern und dem Allgäu. Südlich der Donau werde es am Dienstagmittag und -nachmittag Schauer und vereinzelt Gewitter geben, teilten die Meteorologen am Dienstagvormittag in München mit. In der Alpenregion rechnen sie mit länger anhaltendem Regen als in anderen Teilen des Freistaats. Lokal seien am südlichen Rand Bayerns Niederschlagsmengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich. Insgesamt nehme die Starkregengefahr in Bayern gegenüber dem Vortag aber ab, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-35199/2

Unwetterwarnung des DWD

Aktuelle DWD-Wetterprognose für Bayern