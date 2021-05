In Bayern müssen die Menschen am Mittwoch mit Dauerregen rechnen. Die Wetterexperten erwarten für den Süden und Osten des Landes bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Rest des Landes soll es regnen. Am Nachmittag bleibt es in Unterfranken und Schwaben trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 16 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-565204/2

Wetterbericht

Wetterwarnungen