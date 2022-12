Wetter verhindert Regensburger Testspiel

Das für diesen Freitag angesetzte Testspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den österreichischen Erstligisten SV Ried ist abgesagt worden. Wie der bayerische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, ist der Platz in Regensburg aufgrund der eisigen Temperaturen nicht bespielbar. Die erste Kraftprobe der Regensburger in der langen Winterpause ist somit der Test gegen die SpVgg Bayreuth am 8. Januar.

Die letzten Trainingstage vor der Weihnachtspause müssen die Oberpfälzer zudem ohne Torwart Dejan Stojanovic (Absprengung Mittelfußknochen) und Mittelfeldspieler Christian Viet (Außenbandriss) absolvieren. Beide fehlen dem Jahn mehrere Wochen.

