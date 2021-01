Wetter in Bayern: Weitestgehend bedeckt

Der Start in das Wochenende wird in Bayern in den meisten Teilen bedeckt und nur vereinzelt lässt sich die Sonne blicken. Stellenweise kann es am Wochenende schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

In der Nacht zu Samstag liegen die Tiefsttemperaturen im Freistaat zwischen minus drei und minus zwölf Grad. Auch der Samstag startet bewölkt und nur im Südwesten kommt im Laufe des Tages die Sonne hervor. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen minus fünf und ein Grad. In der Nacht zu Sonntag kann es bei ortsweise bis zu -13 Grad und Schnee rutschig auf den Straßen werden.

Wetterbericht