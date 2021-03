Wetter in Bayern: Viel Sonne zum Start in die Woche

Viel Sonne und milde Temperaturen: Mit schönstem Frühlingswetter startet Bayern in die neue Woche. Während es am Morgen gebietsweise wolkig ist, soll der Himmel weiter aufklaren, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Tagsüber ist bei Temperaturen von 16 bis 21 Grad viel Sonne zu erwarten. Besonders im Osten Bayerns können allerdings zudem dichtere Schleierwolken am Himmel auftreten, so die Meteorologen.

Für den Dienstag sagt der DWD einen weiteren Temperaturanstieg vorher: Bei „Sonne pur“ werden Höchstwerte von 20 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und bis 25 Grad am unteren Main erwartet.

