Wetter in Bayern: Viel Sonne, vereinzelt Schauer

Tolle Bedingungen für den Sonntagsspaziergang: In weiten Teilen Bayerns scheint am Sonntag die Sonne, zu Schauern kommt es nur vereinzelt.

Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag im südlichen Schwaben Wolken und am Alpenrand Flocken oder Tropfen erwartet, soll es in weiten Teilen Bayerns sonnig werden. Am Vormittag wird zunächst leichter bis mäßiger Frost erwartet.

Bei schwachem Wind sagen die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen vier Grad im oberfränkischen Bergland und zehn Grad am östlichen Alpenrand vorher. An den Alpen erwartet der DWD am Nachmittag und Abend einzelne Schauer.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-721448/2

