Wetter in Bayern: Sonnenschein und wenig Wolken

Die Temperaturen steigen weiter: Am Donnerstag werden bayernweit Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad erwartet. Nachdem eine Kaltfront das Wetter zum Beginn der Woche bestimmt hat, wird es langsam wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. In Augsburg liegt die Tageshöchsttemperatur voraussichtlich bei 21 Grad, in Bamberg bei 23 Grad. Vereinzelt ziehen Wolken über den Freistaat. In der Nacht zum Freitag soll es trocken bleiben mit wenig Wolken bei fünf Grad im Allgäu und acht Grad in Straubing. Laut den Meteorologen des DWD kann es im Mittelgebirge und in den Alpen in der Nacht noch zu Frost kommen.

Bericht der Deutschen Wetterdienst