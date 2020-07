Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und sommerliche Temperaturen

Bayern erwartet am Wochenende ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag bleibt es im Freistaat meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In Unterfranken kann es am Abend leichte Schauer geben. Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 27 Grad in Regensburg und 23 Grad im Allgäu.

In der Nacht zum Sonntag ziehen über Franken verstärkt Wolken auf, im Rest Bayerns bleibt es nach Vorhersagen der Meteorologen klar. Die Temperaturen sinken auf bis zu zehn Grad.

Am Sonntag zeigt sich die Sonne noch im Süden bei bis zu 27 Grad in München. Nördlich der Donau halten sich dichte Wolken, vereinzelt ist mit Regen bei sommerlich warmen Temperaturen zu rechnen. In Würzburg wird es bis zu 26 Grad, am Inn liegt die Höchsttemperatur bei 29 Grad.

