Wetter in Bayern: Sonne in Franken, Regen an den Alpen

Zum Start in die Woche bleibt das Wetter im Freistaat weitgehend sonnig und spätsommerlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet für den Montag Temperaturen zwischen 26 Grad am Main und 22 Grad in Oberstdorf. Nach Vorhersagen der Meteorologen ziehen an den Alpen im Tagesverlauf kräftige Gewitter und Regenschauer auf.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bayernweit trocken und klar bei Tiefstwerten von 9 Grad in Bamberg und 14 Grad in Passau. Zur Wochenmitte hin ist in Franken und im Osten Bayerns mit viel Sonnenschein zu rechnen, die Temperaturen steigen am Dienstag auf bis zu 27 Grad. Trüb und regnerisch wird es laut DWD im Süden des Landes.

Bericht des DWD