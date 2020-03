Wetter in Bayern: Nachts frostig, tagsüber oft sonnig

Das Wetter in Bayern bleibt sonnig, aber auch frostig. In den frühen Morgenstunden und in den Nächten werde es verbreitet mäßigen, in einzelnen Alpentälern und Mittelgebirgen strengen Frost geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte.

In einzelnen Regionen wie dem Allgäu wehen am Dienstag starke Windböen um 60 Stundenkilometer aus Osten. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 1 und 9 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird wieder ziemlich frostig. Beispielsweise im Bayerischen Wald mit minus 3 bis minus 8 Grad . Auch der Mittwoch zeigt sich laut DWD von seiner sonnigen Seite.

Der Donnerstag bleibt trocken, jedoch bewölkter als die Vortage. Zum Wochenende wird es wieder sonniger mit Tiefstwerten von plus 2 bis minus 4 Grad.