Wetter in Bayern: Mehr Wolken und auch Gewitter

Mit den Osterfeiertagen verabschiedet sich auch das Frühlingswetter: Es wird kälter und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, ist in ganz Bayern mit Regenschauern und vereinzelt Gewittern zu rechnen. Auch die Temperaturen sinken. In Franken ist es mit 10 bis 15 Grad deutlich kühler als im Süden des Landes - hier liegen die Höchsttemperaturen bei 16 bis 21 Grad.

Im Laufe des Vormittags bringt ein frischer Nordwind mehr Wolken und Regen mit sich. Der DWD warnte vor möglicherweise glatten Straßen durch Schneeregen und Frost in der Nacht zum Dienstag. Aufgrund der niedrigen Temperaturen könnte es in den höheren Alpentälern auch leicht schneien. Im Laufe der Woche kehren Sonnenschein und milde Temperaturen dann aber wieder zurück.

