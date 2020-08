Wetter in Bayern: Erst viel Regen, später wird es trocken

In Bayern regnet es am Dienstag zunächst kräftig weiter - im Tagesverlauf wird es im Freistaat jedoch langsam trocken. Bis zum Abend könnte es in Richtung Alpen und in Niederbayern noch teils ergiebigen Dauerregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Rosenheim und Traunstein muss laut Hochwassernachrichtendienst mit Hochwasser gerechnet werden. Im Tagesverlauf lässt der Regen laut DWD jedoch langsam nach, Richtung Unterfranken zeige sich auch mal die Sonne. Dazu erwarten die Meteorologen Temperaturen von maximal 24 Grad in Mainfranken und etwa zehn Grad im Dauerregen am höheren Alpenrand.

Der Mittwoch wird laut DWD gebietsweise wolkig, dafür aber trocken. Mit viel Sonne und bis zu 29 Grad kann es gerade in Unterfranken auch wieder sommerlich werden.

DWD-Ausblick für Bayern

Hochwassernachrichtendienst Bayern