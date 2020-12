Wetter in Bayern: Adventswochenende beginnt nass und grau

Das dritte Adventswochenende beginnt im Freistaat nass und kalt. Über ganz Bayern bleibe es bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Von Schwaben bis nach Oberbayern startet der Samstag mit vereinzeltem Schneefall oder Schneeregen. In den Alpen kann es schneien. Im Rest des Landes wird es nach Vorhersagen der Meteorologen tagsüber trocken bei bis zu 4 Grad in Bamberg und 1 Grad in Passau.

Am Abend ist mit Nieselregen zu rechnen. Die Temperaturen in der Nacht auf Sonntag sinken auf bis zu 3 Grad in Nürnberg und bis zu minus 1 Grad im Oberpfälzer Wald und am Inn. In Oberbayern kann es auf den Straßen durch gefrierenden Regen glatt werden.

Am Sonntag steigen die Temperaturen: Nach einem trüben Start in den dritten Advent lockert es von Westen her auf. Die Höchstwerte in Augsburg und Würzburg klettern auf bis zu 6 Grad.

