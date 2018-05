Wetter am Wochenende: Bewölkt, teilweise Schnee und Regen

Nach frostigen Tagen wird es in Bayern zum Wochenende zunächst etwas milder. Bis zu 6 Grad wurden erwartet. Eine dichte Wolkendecke bedeckt zu Beginn des Wochenendes weite Teile Bayerns. Während es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag trüb, aber trocken bleibe, komme es in der Nacht zum Samstag wieder zu vereinzelten Schneefällen. Auch tagsüber könnten vor allem an den Alpen Schneeflocken fallen.

Am Sonntag soll bei Tiefstwerten zwischen minus 1 Grad am Untermain und minus 5 Grad im südlichen Alpenvorland noch vereinzelt Schnee fallen. In einigen Alpentälern sei bei Temperaturen mit bis zu minus 10 Grad stellenweise mit Glätte zu rechnen. Tagsüber könnte zwischen Alpen und Bayerischem Wald kurz die Sonne zum Vorschein kommen. Sonst breite sich aber von Westen her etwas Schnee oder Regen aus. Mit 1 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 6 Grad am Untermain soll es wieder etwas milder werden.

DWD Wettervorhersage