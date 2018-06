Wespe löst Unfall mit 18 000 Euro Schaden aus

Eine verirrte Wespe hat in Unterfranken einen Unfall mit mehreren Autos verursacht. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin geriet in Aschaffenburg in Panik, als sie das Insekt im Wagen bemerkte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin fuhr sie ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Wagen, der wiederum gegen einen Pkw geschoben wurde. Selbst ein vor diesem Auto parkender Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch leicht beschädigt. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt, der Schaden beträgt 18 000 Euro.

