Wespe im Auto: Fahrerin baut Unfall im Gegenverkehr

Wegen einer Wespe im Auto ist eine Frau in Panik geraten und hat im Kreis Bayreuth einen Unfall verursacht. Die 23-Jährige und die Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Die 23-Jährige hat nach ersten Erkenntnissen das Steuer verrissen“, sagte ein Polizeisprecher. Sie geriet bei der Gemeinde Gesees auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Wagen einer 31-Jährigen. Nachdem die Feuerwehr die Frauen am Freitag aus den Trümmern ihrer Autos befreit hatte, wurden beide ins Krankenhaus gebracht.