Wertsachen von Romy Schneider werden versteigert

Von Schwäbische Zeitung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen ist es am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Meistershofener Straße gekommen. Nach Aussage der mutmaßlich geschädigten Vierergruppe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sei diese auf dem Weg zum Bodensee-Center unvermittelt von einer entgegenkommenden Gruppe etwa 14- bis 16-jähriger Jungs angepöbelt und provoziert worden. Nachdem die etwa sechs Unbekannten einen 15-Jährigen massiv beleidigten und angingen, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf insgesamt zwei ...