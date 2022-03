Werkstatthalle abgebrannt: Schaden im sechsstelligen Bereich

Ein Brand in Niederbayern hat eine größere Lager- und Werkstatthalle völlig zerstört und einen Schaden von rund 200 000 bis 250 000 Euro verursacht. Ein Fußgänger bemerkte das Feuer in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Feuerwehr-Großeinsatzes am Samstagabend brannte die etwa 20 mal 12 Meter große Halle fast vollständig nieder.

In der Halle befanden sich unter anderem eine Hobby-Schreinerei und diverses Lagermaterial. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Zudem wurden drei weitere kleinere Hallen leicht beschädigt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Niederbayern

© dpa-infocom, dpa:220306-99-407095/3