Wer vermisst Schafbock?

Ein ausgerissener Schafbock hält die Zirndorfer Polizei in Atem. Seit Donnerstagmittag versuchten die Beamten, das herrenlose Tier einzufangen - zunächst erfolglos. „Der Besitzer des Tieres wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen“, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Schafbock irre Bereich Steinbach bei Cadolzburg herum. „Alle Versuche, das Tier einzufangen, schlugen bislang fehl, so dass sich der Schafbock immer noch im genannten Bereich aufhält.“