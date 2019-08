Wer nicht zahlen, soll in Bayern seltener ins Gefängnis

Wer zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, aber klamm bei Kasse ist, landet häufig im Gefängnis. Diese „Ersatzfreiheitsstrafe“ regelt Paragraph 43 des Strafgesetzbuches. Im März vergangenen Jahres saßen daher insgesamt 706 Personen in bayerischen Gefängnissen, obwohl sie dazu gar nicht verurteilt worden waren. Der frühere Justizminister Winfried Bausback (CSU) kündigte an, das zu ändern. Jetzt mahnte er eine Ausweitung des in München laufenden Pilotprojekts Geldverwaltung statt Ersatzfreiheitsstrafe bei seinem Nachfolger Georg Eisenreich (CSU) an.

Ins Gefängnis einrücken zu müssen, weil die Geldstrafe „uneinbringlich“ ist, wie es die Juristen ausdrücken, ist für den Betroffenen und seine Angehörigen nicht nur misslich, sondern für den Steuerzahler auch teuer. In der Antwort auf eine Parlamentsanfrage der Grünen vom Oktober vergangenen Jahres bezifferte das bayerische Justizministerium die Kosten pro Tag und Häftling auf 108 Euro. Durchschnittlich saß ein säumiger Strafe-Zahler im Jahr 2018 mehr als 76 Tage lang hinter Gittern. Überschlägig kosten diese Häftlinge den Steuerzahler damit fast sechs Millionen Euro im Jahr. Auf der anderen Seite muss der Staat ihre Strafzahlungen abschreiben.

Um diese Situation zu ändern, haben einige andere Bundesländer ein System der Geldverwaltung eingeführt – durch das sich der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen erübrigt. Dabei treten Menschen, die zu einer Geldstrafe verurteilt sind, einen Teil ihrer Einkünfte – meistens sind das staatliche Transferleistungen – an eine Stelle ab, die mit der Geldverwaltung beauftragt ist. Diese Institution bedient dann die Landesjustizkasse mit den Ratenzahlungen.

Im vergangenen September hatte Bausback – damals noch als Justizminister – ein entsprechendes Pilotprojekt in München vorgestellt. Seither sammelt die Münchener Zentralstelle für Straffälligenhilfe (MZS) als Geldverwalterin die Gelder der Verurteilten ein. „Wenn das Projekt in München erfolgreich ist“, sagte Bausback damals, „werden wir es ab Mitte nächsten Jahres (2019) in ganz Bayern einführen.“

Dieser Termin ist nun schon überschritten, aber von der Zukunft des Programms Geldverwaltung war bisher nichts zu hören. Grund genug für den Ex-Justizminister, bei seinem Nachfolger nachzuhaken. Die Erfahrungen der Münchner Zentralstelle seien dem Vernehmen nach positiv, betonte Bausback. In Bausbacks Stimmkreis Aschaffenburg biete sich zum Beispiel der Sozialverein „Die Brücke“ an, um die Geldverwaltung zu übernehmen.

Als Beiratsvorsitzender der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg wisse er, wie sehr die knappen Haftplätze durch den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen zusätzlich beansprucht würden. In Aschaffenburg seien im vergangenen Jahr unter den 200 Inhaftierten 20 gewesen, die lediglich wegen Zahlungsunfähigkeit hinter Gitter saßen.

Schwitzen statt sitzen

Mit „Schwitzen statt Sitzen“ gibt es in Bayern bereits ein weiteres Programm, das die Zahl der Einweisungen in eine der oft überlasteten Justizvollzugsanstalten überflüssig machen soll. Dabei soll der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit der Verurteilten vermieden werden. Allerdings nehmen längst nicht alle Betroffenen an dieser Maßnahme teil. Immerhin seien durch „Schwitzen statt Sitzen“ im Jahr 2016 allerdings mehr als 64 000 Hafttage vermieden worden, teilte das Justizministerium mit.

Seit dem Beginn der finanziellen Förderung dieser Maßnahme im Jahr 2005 bis einschließlich 2016 hätten sich die Verurteilten mit dieser Möglichkeit mehr als 900 000 Hafttage erspart.