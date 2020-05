Weniger Verkehrstote in Bayern

An den vergangenen drei Wochenenden hat es in Wangen vier Demonstrationen gegeben. Diese vergleichsweise hohe Anzahl in so kurzer Zeit ist für das politisch eher beschauliche Wangen ungewöhnlich.

Hat sich also durch die Corona-Krise etwas verändert in den vergangenen zwei Monaten, die wirklich alle Bürger spüren – entweder weil sie selbst oder das Umfeld von dem Virus betroffen waren oder weil die Einschnitte allenthalben merklich und drastisch waren und teilweise noch immer sind?