Weniger Unternehmensgründungen in Bayern

- Kein Ende der Gründerflaute in Bayern: In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden 76 305 Unternehmensgründungen im Freistaat gezählt und damit fast fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in München mitteilte. Unter dem Strich wuchs der Unternehmensbestand dennoch, weil 14 129 Firmen mehr gegründet als aufgegeben wurden.

Grund für die anhaltende Flaute ist aus Sicht der IHK für München und Oberbayern die nach wie vor äußerst positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Vor die Wahl gestellt, zögen viele qualifizierte Fachkräfte die Variante der Festanstellung dem Schritt in die Selbstständigkeit vor, erklärte IHK-Experte Thomas Kürn. Gleichzeitig beobachten die IHKs in ihren Beratungsgesprächen, dass diejenigen Gründer, die aktuell eine Unternehmensgründung umsetzen, deutlich besser vorbereitet an den Start gehen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.