In der ersten Jahreshälfte 2019 sind weniger Tierversuche genehmigt worden als noch im Vorjahr. Bis Ende Juni erlaubten die Regierungen von Oberbayern und Unterfranken 81 Tierversuche, wie deren Sprecher mitteilten. Im Vorjahreszeitraum waren 91 Anträge genehmigt worden.

Die Regierung von Unterfranken erlaubte für die Bezirke Unter-, Mittel- und Oberfranken sowie die Oberpfalz bis Ende Juni dieses Jahres 59 Tierversuche. Davon waren einem Sprecher zufolge etwa 55 000 Tiere betroffen. Im gesamten Jahr 2018 hatte die Behörde 166 Tierversuche genehmigt, davon 91 in der ersten Jahreshälfte. Der Rückgang der Genehmigungen gehe vor allem auf eine geringere Anzahl an Anträgen zurück.

In den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben genehmigte die Regierung von Oberbayern in der ersten Jahreshälfte 22 Tierversuche. Im Jahr 2018 hatte die Behörde 175 Anträge genehmigt, keine davon in der ersten Jahreshälfte, wie eine Sprecherin mitteilte. Diese Schwankung sei hauptsächlich durch Personalengpässe zu erklären. Die meistgenannten Zwecke der genehmigten Anträge seien die Entwicklung von Medikamenten, Forschung an Krankheiten und Grundlagenforschung.