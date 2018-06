Weniger Insolvenzen in Bayern: Aber mehr betroffene Mitarbeiter

- Die Zahl der Firmenpleiten im Freistaat ist in den ersten neun Monaten des Jahres zwar zurückgegangen - die Zahl der betroffenen Mitarbeiter hingegen ist gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fürth mitteilte, stellten 2169 Unternehmen einen Insolvenzantrag. Das sind gut sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der davon betroffenen Arbeitnehmer hingegen legte um mehr als 17 Prozent auf 17 828 zu. Privatpersonen schlitterten in den ersten drei Quartalen seltener in die Pleite als im Vorjahr: 6687 Menschen meldeten Verbraucherinsolvenz an, das waren drei Prozent weniger.

