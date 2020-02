Weniger FSME- und Lymeborreliose-Fälle in Bayern

In Bayern sind im vergangen Jahr weniger Menschen an FSME und Lymeborreliose erkrankt als im Vorjahr. Nach Auswertungen des Robert Koch Instituts waren im vergangen Jahr 212 FSME-Fälle beim Landesgesundheitsamt gemeldet. Im Jahr 2018 zählte das Landesgesundheitsamt 224 Menschen mit FSME. Auch bei der Zahl von Lymeborreliose-Fällen wurde ein Rückgang erfasst. Im Jahr 2019 waren 4252 Menschen daran erkrankt, während im Vorjahr den Auswertungen zufolge 5002 Fälle gemeldet waren.

Obwohl die Zahlen der zwei häufigsten zeckenübertragenen Krankheiten in Bayern rückläufig sind, sind sie nach Einschätzung des Landesgesundheitsamts dennoch relativ hoch. Auch Experten geben keine Entwarnung: Zecken sind wegen der milden Winter inzwischen ganzjährig aktiv, wie Zeckenforscher Jochen Süss mitteilt.

Den Auswertungen des Landesgesundheitsamts zufolge ist bis jetzt in diesem Jahr auch ein Rückgang erfassbar. Bis dato gibt es in Bayern noch keinen gemeldeten FSME-Fall, während im Vorjahr bereits vier Menschen nach Zeckenbissen infiziert waren. An Lymeborreliose sind in diesem Jahr bisher 91 Menschen nach Angaben des Landesgesundheitsamts erkrankt. Im Vorjahr waren zur selben Zeit bereits 94 Fälle bekannt.

Bayerisches Landesamt für Gesundheit

Robert Koch Institut