Weniger Besucher im Lenbachhaus

Die auswärtigen Fachleute waren begeistert: Dass Lindauer mit so viel Energie über die Hintere Insel diskutieren, hatten sie nicht erwartet. So sind beim Workshop am Montagabend viele Ideen zusammengekommen. Nicht alles wird sich verwirklichen lassen, manches schließt sich sogar gegenseitig aus. Und nicht jeder ist glücklich über die Ergebnisse.

Mehr als 120 Bürger haben mit Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und auswärtigen Fachleuten über die Zukunft der Hinteren Insel diskutiert.