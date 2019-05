Weniger Ärztinnen als Ärzte in Bayern

Mehr als die Hälfte aller niedergelassenen Ärzte im Freistaat sind Männer. Der Anteil von Praxisärztinnen in Bayern liegt bei 44,1 Prozent, wie aus dem Bundesarztregister (Stand 31. Dezember 2018) hervorgeht. Mit diesem Frauenanteil liegt Bayern bundesweit im unteren Mittelfeld. Die wenigsten Ärztinnen gibt es im Saarland (41,5 Prozent), die meisten in Sachsen-Anhalt (57,3).

In den verschiedenen Fachgruppen sind Ärztinnen unterschiedlich stark vertreten. Vor allem unter den Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen (7,8) und den Orthopäden (8,3) ist der Frauenanteil im Freistaat gering. Frauenärztinnen (61,6) sind hingegen häufiger als Frauenärzte. Besonders viele Frauen gibt es in Psychotherapie und Psychiatrie. In Bayern sind Psychotherapeutinnen - ärztliche (65,5) und psychologische (76,0) sowie Kinder- und Jugendpsychiaterinnen (61,0) - im Vergleich mit ihren männlichen Kollegen deutlich in der Überzahl.

Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister