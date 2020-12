Wenig Sonnenschein am Wochenende

Sonnenschein wird es zum Ende der Woche in Bayern wohl nur in einigen Regionen geben. Am Freitag werde es vielerorts trüb oder stark bewölkt sein, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Sonnige Abschnitte erwarten die Meteorologen nur im Bayerischen Wald und in Alpennähe. Abends soll in Unterfranken Schneeregen oder Regen einsetzen. In der Nacht zum Samstag sollen dann von Westen dichte Wolken aufziehen. Schnee, Schneeregen und gefrierender Regen seien möglich.