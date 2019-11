Wenger zeigt sich offen für Gespräche mit dem FC Bayern

Die letzten Kunstwerke sind an die Wand gelehnt. Klebeband und Luftpolsterfolie stehen schon bereit. Die Galerie, die der ehemalige Tuttlinger Baubürgermeister Willi Kamm in der Marktgasse in Möhringen eingerichtet hatte, wird leer geräumt. Es ist aber nicht der Schlusspunkt des SPD-Politikers in der Donaustadt. Kamm will noch über die Zukunft Tuttlingens reden, bevor er geht.

„Die Stadt hat ein riesiges Potential“, sagt er.