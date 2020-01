Weltverband gibt OK für Ski-Rennen in Garmisch-Partenkirchen

Die alpinen Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen sollen wie geplant Anfang Februar ausgetragen werden. Der Ski-Weltverband FIS gab nach einer Schneekontrolle am Dienstag Grünes Licht für die Herren-Abfahrt am Samstag nächster Woche und den Riesenslalom tags darauf. Das teilte die FIS mit.

Am Montag war die Schneekontrolle auf der Kandahar-Piste noch verschoben worden. „Die Piste ist in einem sehr guten Zustand, und auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind positiv, so dass den Rennen am 01./02. Februar nichts im Wege steht“, sagte Renndirektor Emmanuel Couder.

