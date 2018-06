Weltstars beim „Festival der Nationen“ im Allgäu

- Ganz im Zeichen der Geige steht in diesem Jahr das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen im Allgäu. Es wird von internationalen Stars und jungen Nachwuchsmusikern gestaltet. Bei dem Konzertreigen in der schwäbischen Kneippstadt treten von diesem Freitag (25. September) bis 3. Oktober unter anderem die Crossover-Geiger David Garrett und Nigel Kennedy sowie der italienische Barock-Geiger Giuliano Carmignola auf.

Das Besondere an dem Klassik-Festival ist nach Veranstalterangaben die Kombination aus renommierten Künstlern und jungen Talenten. So erhält das „vbw-Festivalorchester“ die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Weltstar David Garrett bei zwei Galakonzerten aufzutreten. In diesem Orchester musizieren Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern im Alter von 11 bis 17 Jahren.

Festival der Nationen