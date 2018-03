Eine bei Bauarbeiten in Nürnberg gefundene Panzergranate ist am Donnerstag entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Bauarbeiter die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg am Vortag gefunden. Da sich der Sprengkörper auf einem weitläufigen Firmengelände ohne benachbarte Wohnhäuser befand, waren keine aufwendigen Evakuierungen nötig. Ein Sprengmeister konnte die Granate demnach rasch unschädlich machen.

