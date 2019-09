Weltkriegsbombe in Nürnberg gefunden: 9000 betroffen

Bauarbeiter sind im Nürnberger Norden auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Rund 9000 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Evakuierung solle bis zur geplanten Entschärfung des Blindgängers um 20.00 Uhr abgeschlossen sein, sagte Feuerwehrsprecher Horst Gillmeier am Donnerstag. Die 450 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe mit 225 Kilogramm Sprengstoff war am Vormittag bei geologischen Sondierungsarbeiten im Nürnberger Knoblauchsland im Norden der Stadt entdeckt worden.

Weil der Fundort im Stadtteil Kleinreuth wenige Kilometer vom Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport entfernt liegt, könne es möglicherweise zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kommen, sagte Gillmeier. Nach Angaben auf der Webseite des Flughafens wurden aber keine Ausfälle erwartet. Um 20.20 Uhr sollte planmäßig eine Maschine nach München abheben.

Das Evakuierungsgebiet ist für den Verkehr gesperrt. Davon sind auch zwei Buslinien betroffen.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, teilte die Stadt mit. Die Bombe liege sicher und habe zudem einen mechanischen Zündmechanismus, der leichter zu entschärfen sei als ein Säurezünder. Im Einsatz sind 480 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk (THW). Unter den von der Evakuierung betroffenen Anwohnern befinden sich den Angaben zufolge auch vier Patienten einer Pflegeeinrichtung.

