An einer Baustelle an der Autobahn 3 in Regensburg haben Arbeiter eine US-amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Das Geschoss wurde gesprengt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Zünder der Bombe mit einem Kilogramm Sprengkraft sei nicht mehr intakt gewesen, weshalb sie nicht habe entschärft werden können. Eine Evakuierung der Umgebung war nach Einschätzung der Experten nicht notwendig.