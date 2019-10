Weltkriegs-Bombe in Regensburg soll entschärft werden

Für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Mittwochabend rund 180 Anwohner am Dörnberg-Areal in Regensburg ihre Häuser verlassen müssen. Die US-amerikanische Fliegerbombe sei am Nachmittag gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Im Umkreis von 300 Metern mussten die Häuser evakuiert werden. Akute Gefahr geht von der 250 Pfund schweren Bombe der Polizei zufolge nicht aus. Für die Zeit der Entschärfung, die gegen 20 Uhr beginnen sollte, mussten die Bahnlinie Nürnberg-Regensburg und die Kirchmeierstraße kurzzeitig gesperrt werden.