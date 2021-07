Weitere Rettungskräfte ins Katastrophengebiet unterwegs

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat weitere Rettungskräfte ins Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen geschickt. Wie ein Sprecher mitteilte, machten sich am späten Abend sowohl ein Wasserrettungszug aus Unterfranken als auch einer aus Oberbayern auf den Weg. Die zwei Einheiten bestünden jeweils aus rund 30 Personen, darunter Rettungstaucher und Logistiker. Sie seien mit ihren Fahrzeugen samt Booten jeweils in Kolonne unterwegs. Wo genau sie in NRW eingesetzt werden sollen, stand zunächst nicht fest.

Drei weitere Katastrophenschutz-Wasserrettungszüge des BRK stünden in erhöhter Alarmbereitschaft, um gegebenenfalls innerhalb Bayerns wie auch in den Nachbarländern helfen zu können, sagte der Sprecher.

Zwei Luftrettungsspezialisten des BRK waren am Donnerstag bereits in Rheinland-Pfalz im Katastropheneinsatz. Sie unterstützen die Rettung von 20 Menschen aus Häusern und von Dächern. Die beiden BRK-Helfer seien am Abend wieder nach Mittelfranken zurückgekehrt, hieß es.

