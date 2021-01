Weiter kleinere Hochwasser an bayerischen Gewässern erwartet

Nach dem Tauwetter und den anhaltenden Regenfällen rechnen die Behörden in Bayern in den nächsten Tagen weiterhin mit kleinen Hochwassern. Wie der Hochwassernachrichtendienst des Umwelt-Landesamtes in Augsburg am Freitagvormittag berichtete, wird bislang aber nirgends mit der Überflutung von Ortschaften in größerem Umfang gerechnet.

Auf der vierstufigen Warnskala werden Überschwemmungen der Stufen eins und zwei erwartet. Vereinzelt sollte auch die Stufe drei erreicht werden, bei der einzelne Gebäude im Wasser stehen können.

In der Nacht zum Freitag stiegen die Pegelstände insbesondere in Franken deutlich an, beim unterfränkischen Schöllkrippen an der Kahl wurde die dritte Meldestufe erreicht. Für das Wochenende wird auch in den Donauständen Regensburg und Passau ein Ansteigen des Stroms erwartet. Im Alpengebiet soll es zunächst nur stellenweise „leichte Ausuferungen“ geben.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für die nächsten Tage weitere Regentiefs über dem Freistaat an. In der Nacht zum Sonntag soll sich der Dauerregen im Alpengebiet zu einem Unwetter entwickeln. Im südlichen Oberbayern und im Allgäu können dann zwischen 60 und 180 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen.

