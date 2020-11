Weiß, kurz und glatt: Schnee in Bayern erwartet

Die Menschen in Bayern können sich auch in tieferen Lagen auf ein wenig Schnee freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag fällt dieser in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten her zunächst in Franken, ein paar Stunden später auch im Süden Bayerns. In tiefen Lagen seien ein bis drei, oberhalb von 400 Metern fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

„Lange bleibt der Schnee in tiefen Lagen aber voraussichtlich nicht liegen“, sagte ein DWD-Sprecher. Denn in den nächsten Tagen würden die Temperaturen im Flachland meist wieder auf über null Grad steigen: „Dann schmilzt der Schnee dort wieder weg.“

Die Wetterexperten erwarten in der Nacht zum Dienstag im Freistaat Glätte durch Reif, in Richtung Spessart und Rhön könne es lokal Glatteis durch gefrierenden Regen geben. „Das kann auch im Flachland zu Verkehrsbehinderungen führen“, so der DWD-Sprecher. An unterer Donau und Inn sei am Dienstagmorgen zudem mit dichtem Nebel zu rechnen.

Mitteilung des DWD