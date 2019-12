Weihnachtswunder in Regensburg: Gesunde Vierlinge geboren

Ein kleines Weihnachtswunder ist in einer Klinik in Regensburg passiert: Dort können demnächst gesunde Vierlinge nach Hause entlassen werden. Finja, Hanna, Ina und Noah seien im November zur Welt gekommen, sagte eine Sprecherin der Klinik St. Hedwig am Freitag. Eigentlich wäre ihr Geburtstermin erst Anfang 2020 gewesen. Daher waren die vier sehr klein und mussten mehrere Wochen lang intensiv betreut werden. Mittlerweile sind sie aber nach Angaben der Klinik soweit, entlassen zu werden: Ihr erstes Weihnachtsfest dürfen die vier Geschwister daheim verbringen.

Vierlinge seien eine Ausnahme und bei der Geburt oft klein, sagte Matthias Wellmann, Leiter der Neonatologie. „Werden sie gesund entlassen, ist das für uns alle ein großartiger Tag.“ Zuletzt hatte es in der Klinik St. Hedwig vor 18 Jahren eine Vierlingsgeburt gegeben: Im Mai 2001 erblickten David, Florian, Laura und Thomas das Licht der Welt. Über ihre Nachfolger freuen sie sich ganz besonders und besuchten sie deshalb in der Klinik. „Wir wollten die Kleinen unbedingt kennenlernen“, sagte Laura bei einem gemeinsamen Fototermin.