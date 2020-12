Weihnachtsgeschenk zum zweiten Mal gestohlen: Bargeld weg

Im oberfränkischen Lichtenfels hat die Zustellung eines Weihnachtsgeschenkes zum zweiten Mal in Folge nicht geklappt - ein Dieb ist jeweils schneller gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war im vergangenen Jahr bereits ein Geldkuvert aus dem Briefkasten eines Hauses gestohlen worden. In diesem Jahr wollten die Verwandten sichergehen und steckten das Weihnachtsgeschenk persönlich in den Briefkasten ihres Familienangehörigen. Doch erneut sei das Kuvert mit einem zweistelligen Geldbetrag gestohlen worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.