Weihnachtsfeste für Bedürftige

Für Bedürftige oder Einsame gibt es in vielen Städten im Freistaat Weihnachtsfeiern. Meist organisieren Ehrenamtliche sie, Unternehmen unterstützen sie materiell und finanziell. Vor 30 Jahren wurde etwa die „Brücke zum Nächsten“ in Ansbach gegründet. Hier werden rund 200 Gäste bewirtet. Ebenfalls einen runden Geburtstag feiert das Weihnachtsfest im Hofbräuhaus in München, das heuer zum 70. Mal stattfindet und etwa 700 Gäste erwartet. Deutlich größer ist eine Weihnachtsfeier für Bedürftige in Würzburg: Nachdem schon mehr als 1200 Menschen kamen, verteilte die katholische Glaubensgemeinschaft Sant'Egidio die Feier auf drei Standorte.

