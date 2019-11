„Weihnachtsbäckerei“-Musical geht auf Tour

Der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden sorgt bundesweit für Schlagzeilen, die auch in Biberach aufmerksam verfolgt werden. Denn in der weltberühmten Schatzkammer befinden sich auch Arbeiten eines Biberachers Juweliers.

„Wäre Johann Melchior Dinglinger ein Maler gewesen, wäre er mindestens so bekannt wie Rembrandt oder Picasso“, erläutert der Leiter des Museums Biberach, Frank Brunecker. Doch wer war der Biberacher, der als reichster Bürger Dresdens starb?