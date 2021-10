Weigl vor CL-Duell: „Wir haben keine Angst vor den Bayern“

Fußball-Profi Julian Weigl und seine Kollegen von Benfica Lissabon gehen nach eigenen Beteuerungen furchtlos in das Champions-League-Duell am Mittwochabend (21.00 Uhr) gegen den derzeit übermächtig wirkenden FC Bayern München. „Ich denke, wir haben keine Angst vor den Bayern“, sagte der Ex-Dortmunder am Dienstag vor Journalisten in Lissabon. Man wolle den Fans der „Adler“ im Estádio da Luz „ein großes Spiel bieten“.

Der 26 Jahre alte Ex-Nationalspieler betonte allerdings, man stehe „natürlich vor einer großen Herausforderung“. „Das ist diese Saison mit Sicherheit unser bisher stärkster Gegner“, sagte er, und fügte hinzu: „Es wird ein großes Spiel sein, es gibt nichts Besseres.“

Die Bayern seien „auf allen Positionen sehr gut besetzt“. Zudem funktionierten die Münchner mit starkem Ballbesitzspiel auch als Mannschaft sehr gut. Man werde vor allem hinten sehr gut aufpassen müssen, „kompakt stehen und dem Gegner keine Räume lassen“.

Mit einem breiten Lächeln räumte Weigl auf Frage eines Journalisten ein, er kenne mehrere Spieler des Gegners persönlich sehr gut. „Aber vor einem Spiel spreche ich nie mit Spielern des Gegners, die ich kenne, weil ich mich auf unser Plan konzentrieren will.“ Nach dem Spiel werde er sich „natürlich mit ihnen kurz unterhalten, aber während des Spiels sind wir keine Freunde“.

Weigl geht derweil besonders motiviert ins Spiel. Als Ex-Dortmunder seien die Bayern für ihn persönlich „natürlich ein Rivale“. „Ich habe keine Probleme damit, das zu sagen.“ Die Rivalität zwischen dem BVB und „den großen Bayern“ begleite ihn seit frühester Jugend. Für ihn persönlich sei das Match gegen den deutschen Rekordmeister aber auch mit Blick auf die angestrebte Rückkehr in die deutsche Nationalelf „sehr wichtig“. „Ich bin sicher, der Nationaltrainer wird sich das Spiel morgen anschauen.“

Wie Weigl zeigte sich auch Trainer Jorge Jesus zuversichtlich. Der 3:0-Erfolg gegen den FC Barcelona habe seinen Schützlingen zusätzliche Moral gegeben. Es werde aber am Mittwoch sicher schwer werden für den Tabellenführer der portugiesischen Liga. „Benfica wird morgen viel Abwehrarbeit leisten müssen. Wir müssen sehr organisiert spielen, um den Gegner überraschen zu können.“

© dpa-infocom, dpa:211019-99-654847/2

Video der PK auf der Homepage von Benfica