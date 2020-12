Weidenbusch neuer bayerischer Jagdpräsident

Bayerns Jäger haben überraschend den CSU-Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch zu ihren neuen Präsidenten gewählt. Der 57-Jährige konnte sich bei der Briefwahl gegen den langjährigen Jagdverbandsfunktionär Thomas Schreder durchsetzen. Der 54 Jahre alte Schreder war bislang Vizepräsident und hatte zuletzt den Verband auch kommissarisch geführt.

Wie der Bayerische Jagdverband (BJV) am Freitag nach Auszählung der Stimmen in Feldkirchen (Landkreis München) berichtete, erhielt Weidenbusch 405 Stimmen. Er war von einem „Team Zukunft BJV“ aufgestellt worden, dass sich von Schreder und anderen bisherigen Spitzenfunktionären des Verbandes abheben wollte. Schreder erhielt rund 291 Stimmen. Wegen der Corona-Pandemie musste der BJV in diesem Jahr zwei Mal Landesversammlungen absagen, dadurch kam es zur Briefwahl.

Beim BJV war es vor etwa einem Jahr zu einem heftigen internen Streit gekommen, nachdem es Vorwürfe der finanziellen Unregelmäßigkeiten gegen den bisherigen Präsidenten Jürgen Vocke gab. Die Staatsanwaltschaft ließ damals die Landesgeschäftsstelle durchsuchen. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I ist das Verfahren bislang nicht abgeschlossen.

Vocke stand ein Vierteljahrhundert an der Spitze des Jagdverbandes und ließ zuletzt sein Amt ruhen. Der einflussreiche BJV vertritt im Freistaat rund 160 Kreisgruppen und Jägervereine mit etwa 50 000 Mitgliedern.

Kandidaten für das Präsidium des Jagdverbandes

