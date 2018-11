Weiblich, ledig, jung: Franken sucht neue Weinkönigin

Der knapp 100 Millionen Euro teure Krankenhausanbau in Sigmaringen soll im kommenden Frühjahr beginnen. Dies kündigten die Geschäftsführer in einer Sitzung des Kreistags am Montag an. Zwei vorgezogene Bauarbeiten sollen bereits Ende März fertiggestellt sein: das Parkhaus mit rund 320 Plätzen und eine onkologische Tagesklinik. Beide Anbauten werden in Systembauweise erstellt, sonst hätte für den Bau ein längerer Zeitraum veranschlagt werden müssen.