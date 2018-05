Weißer Ring begrüßt verschärftes Polizeirecht

Der Opferhilfeverein Weißer Ring begrüßt das am Freitag in Kraft getretene verschärfte Polizeirecht für Bayern. Der Vorsitzende des Verbandes Bayern-Nord, Josef Wittmann, bezog sich dabei in einer Mitteilung auf einen Ausbildungsgrundsatz angehender Polizeibeamter: „Die Verhütung von Straftaten ist die vornehmste Aufgabe der Polizei.“ Dies lernten Anwärter schon im ersten Ausbildungsjahr, erläuterte Wittmann, der selbst früher Polizeibeamter war.

Weiter sagte der Verbandsvorsitzende, er teile uneingeschränkt die Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wonach das neue Polizeiaufgabengesetz Leben retten und Menschen helfen werde, nicht zu Opfern zu werden. Die Befürworter begründen das Gesetz auch damit, dass es dazu beitrage, Straftaten zu verhindern.

Die SPD und die Grünen im Bayerischen Landtag halten das verschärfte Polizeirecht hingegen für verfassungswidrig. Sie wollen es vor dem Bundesverfassungsgericht beziehungsweise dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu Fall bringen. Bei Demonstrationen waren in den vergangenen Wochen bayernweit Zehntausende dagegen auf die Straße gegangen.

Nach der Neuregelung genügt künftig schon Gefahr oder drohende Gefahr, um Überwachung und andere polizeiliche Maßnahmen wie etwa etwa DNA-Tests und Online-Durchsuchungen einzuleiten. Ein konkreter Verdacht muss nicht mehr vorliegen. Allerdings muss die Polizei die Maßnahmen in der Regel bei einem Richter beantragen, nur in Einzelfällen dürfen höhere Polizeibeamte selbst entscheiden.

Das Gesetz war noch unter Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer auf den Weg gebracht worden. Der CSU-Vorsitzende - inzwischen Bundesinnenminister - sieht es als Vorbild für die neuen Polizeiaufgabengesetze der Bundesländer. Der Weiße Ring hilft Opfern von Kriminalität und Gewalt und deren Angehörigen. Er hat mehr als 3000 ehrenamtliche Helfer.

Mitteilung SPD

Mitteilung Grüne